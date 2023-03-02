منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد السيارات الجديدة

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الخميس، عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات الجديدة بمختلف أنواعها، ومن عدّة علامات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به زغدار على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني. حيث أكد “منح 27 رخصة لعدّة علامات تخصّ السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات”.

وأضح الوزير:”لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية، وعن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. ليشرع في استيراد السيارات الجديدة خلال شهر مارس”.

وينصّ القانون على تسليم مستوردي المركبات الجديدة رخصة مسبقة تسمح لهم بالشروع في إجراءات إنجاز الاستثمار، غير أنها لا تعتبر رخصة للممارسة الفعلية للنشاط.

وحدّدت صلاحية الرخصة المسبقة بـ12 شهرا، على أن تقوم لجان ولائية، في هذه الفترة، بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى تطابقها مع دفتر الشروط، قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.