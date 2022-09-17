منح 5 ملايين دينار لبطل كل مجموعة

بطولة الرابطة الثانية للهواة:

قرّر المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، تخصيص مبلغ قيمته 5 ملايين دينار للفريق البطل عن كل مجموعة من بطولة القسم الثاني (وسط-شرق ووسط-غرب) للموسم المقبل 2022-2023، وفق ما أعلنته الهيئة الكروية عبر موقعها الرسمي.

وبالتالي قرّر مكتب الرابطة الإبقاء على نفس القرار الذي اتخذه في شهر ماي المنصرم خلال اجتماعه بمدينة سعيدة، حيث منح نفس المبلغ للصاعدين الجديدين: اتحاد خنشلة ومولودية البيض، اللذان توجا بلقب مجموعتي وسط- شرق ووسط- غرب، تواليا. للإشارة، فإن تم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية للهواة (2022-2023)، إلى تاريخ 23 سبتمبر بعدما كان مقررا أساسا اليوم الجمعة 16 سبتمبر، وذلك بسبب إلى المشاكل التقنية المتعلقة بتسجيل الإجازات الخاصة بلاعبي بعض الفرق في الآجال المحددة والمصادقة عليها من مصالح الرابطة.

وتلعب مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة الثانية لمجموعة وسط- شرق، يوم الجمعة 23 سبتمبر، بينما تنطلق مقابلات مجموعة وسط- غرب، يوم السبت 24 سبتمبر الحالي.