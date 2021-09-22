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الجزائر

مندوب المخاطر: إحصاء 865 نقطة مهددة بالفيضانات في الجزائر

الشروق أونلاين
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مندوب المخاطر: إحصاء 865 نقطة مهددة بالفيضانات في الجزائر

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوازرة الداخلية عبد الحميد عفرة، أنه تم تحديد  865 منطقة مهددة بالفيضانات ضمن إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر هذه الظاهرة.   

وأوضح عفرة، الأربعاء، خلال نزوله على برنامج ضيف الصباح عبر القناة الإذاعية الأولى أن 865 منطقة مهددة بالفياضانات تم تحديدها عبر عدة ولايات، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في مراجعة القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية ومخططات الوقاية  ابتداء من الأسبوع المقبل عبر استشارة  واسعة سيشارك فيها خبراء وممثلو المجتمع المدني.

وأوضح عفرة أن القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية  وتسييرها في إطار التنمية المستدامة الصادر في 2004 لم ينفذ إلى غاية الآن بسبب عدم تحديد المسؤوليات والأهداف وآجال التنفيذ .

و عن كمية الأمطار التي سقطت الثلاثاء قال المتحدث إنها وصلت الى 50 ملم  في بعض المناطق وهي الكمية التي تتساقط عادة في شهر كامل ، مشيرا إلى أن الخسائر لم تكن كبيرة ، وشدد على ضرورة الانتقال السريع من ” تسيير الكارثة الى تسيير خطر الكارثة بالإستباقية  والإنذار المبكر والتنبؤ والوقاية ” .

وأضاف ضيف الأولى قائلا “هناك استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الفيضانات حددت 865 منطقة مهددة بالفيضان معروفة  بالمساحة ومنسوب الفيضان المحتمل  ونوعية التربة في تلك المناطق وحتى  الغطاء النباتي الذي يشكل عاملا أساسيا في حدوث الفيضان من عدمه ” .

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