مندوب روسيا: الولايات المتحدة أصبحت معزولة في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم السبت، إن الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة في مجلس الأمن، بشأن القضية الفلسطينية.

وأرجع المسؤول الروسي ذلك إلى ما اعتبره “محاولات من واشنطن لعرقلة كل الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في منطقة الصراع”.

وجاء في حديث نيبينزيا:”يُجمع المجلس بأكمله، بشكل أو بآخر، على أنه لا يوجد بديل لوقف إطلاق فوري للنار. باستثناء الأمريكيين”.

وتابع مندوب روسيا يقول:”حتى المملكة المتحدة، اعترفت مرارا وتكرارا بعدم وجود بديل للهدنة، التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وشامل”.

مضيفا:”جميع مشاريع مجلس الأمن التي تحمل مقترح وقف إطلاق النار، تم حظرها من جانب واحد من قبل الأمريكيين. مما يدل على عزلة واشنطن في المجلس بشأن القضية الفلسطينية”.

وفي 31 جانفي الماضي، دعت الجزائر في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. تنفيذا لتدابير محكمة العدل الدولية إزاء العدوان.