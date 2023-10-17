مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي: رفض مشروع القرار الروسي أظهر من يريد استمرار الحرب

كشف مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، بأن تصويت مجلس الأمن برفض مشروع القرار الذي اقتُرح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف الحرب ومن يتبع نهجا أنانيا.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي: “نعتقد أن تصويت أعضاء مجلس الأمن اليوم مهم للغاية، فقد أظهر بوضوح من الذي يدعو فعليا إلى هدنة فورية ووضع حد للقصف العشوائي لقطاع غزة”.

“وتوفير المساعدة الإنسانية غير المشروطة للمدنيين، ومن الذي يواصل بعناد عرقلة رسالة المجلس الموحِّدة والسعي لتحقيق أهداف سياسية أنانية ضيقة”، يضيف المسؤول نفسه.

وفي أعقاب اقتراح مشروع قرار من قبل دول أخرى حسب وكالة سبوتنيك للأنباء، “قامت البعثة الروسية في الأمم المتحدة بتضمين تعديلات على مشروع قرارها لإدانة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة”.

“والدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني في ظل الوضع الصعب للمدنيين هناك”، حيث أكد نيبينزيا “أن روسيا لن تستطيع تفهم موقف أي أحد من أعضاء مجلس الأمن الدولي المتمثل في عدم دعم مشروع القرار الإنساني الروسي”.

وكان التصويت يوم أمس الاثنين، حيث كان هناك 5 أصوات مؤيدة، و4 أصوات رافضة، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.