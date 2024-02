منديل ميسي التاريخي يعرض للبيع في مزاد علني

أعلنت دار مزادات “بونهامز” البريطانية، أن المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة، سيباع في مزاد خلال شهر مارس المقبل.

وسيبدأ مزاد بيع المنديل التاريخي الذي وقع عليه ميسي وهو في عمر 13سنة، بسعر 381 ألف دولار.

وأشارت شبكة “La Vanguardia” الإسبانية إلى أن وكيل أعمال ميسي السابق هوراسيو جاجيولي احتفظ بالمنديل لمدة 24 سنة كاملة، وقّرر الاعتماد على شركة بونهامز لبيعه في الفترة ما بين 18 إلى 27 مارس القادم.

ℹ️ | LaVanguardia

Messi’s first contract with Barcelona, signed on a napkin, will be auctioned on March 18th. Starting price: €350,000, expected to reach up to €650,000. pic.twitter.com/W7glzrYZeI

— BD Albiceleste 🇧🇩💙🇦🇷 (@bd_albiceleste) January 31, 2024