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رياضة

منديل ميسي التاريخي يعرض للبيع في مزاد علني

عمر سلامي
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منديل ميسي التاريخي يعرض للبيع في مزاد علني
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ليونيل ميسي

أعلنت دار مزادات “بونهامز” البريطانية، أن المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة، سيباع في مزاد خلال شهر مارس المقبل.

وسيبدأ مزاد بيع المنديل التاريخي الذي وقع عليه ميسي وهو في عمر 13سنة، بسعر  381 ألف دولار.

وأشارت شبكة “La Vanguardia” الإسبانية إلى أن وكيل أعمال ميسي السابق هوراسيو جاجيولي احتفظ بالمنديل لمدة 24 سنة كاملة، وقّرر الاعتماد على شركة بونهامز لبيعه في الفترة ما بين 18 إلى 27 مارس القادم.

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي والد ميسي إضافة لوكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم الموهبة الأرجنتينية، الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وكتب على المنديل: “إنه في 14 ديسمبر2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي أراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها”.
وعقب ذلك، تم التوقيع رسميا على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك خوان غاسبارت رسميا في نفس الليلة.
وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاما في النادي الكتالوني.

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