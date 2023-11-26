منذ الـ7 أكتوبر.. قوات الاحتلال اعتقلت 3200 فلسطيني من الضفة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 26 نوفمبر، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 26 نوفمبر، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وهذا منذ بداية العدوان في السابع أكتوبر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

قوات الإحتلال لم تستثن الصحفيين من الإعتقالات، فاعتقلت منذ السابع من أكتوبر 41 صحفيا، ولا يزال منهم 29 صحفيا رهن الإعتقال

وقد استشهد في سجون الإحتلال منذ السابع أكتوبر ستة من الأسرى.

وقد رافق الإحتلال الصهيوني عدوانه على غزة، بتصعيد للإعتداءات في الضفة الغربية. فقامت بتصعيد عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان، والتي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.