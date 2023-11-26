-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

منذ الـ7 أكتوبر.. قوات الاحتلال اعتقلت 3200 فلسطيني من الضفة

الشروق أونلاين
  • 33
  • 0
منذ الـ7 أكتوبر.. قوات الاحتلال اعتقلت 3200 فلسطيني من الضفة
ح. م
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 26 نوفمبر، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 26 نوفمبر، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وهذا منذ بداية العدوان في السابع أكتوبر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

قوات الإحتلال لم تستثن الصحفيين من الإعتقالات، فاعتقلت منذ السابع من أكتوبر 41 صحفيا، ولا يزال منهم 29 صحفيا رهن الإعتقال

وقد استشهد في سجون الإحتلال منذ السابع أكتوبر ستة من الأسرى.

وقد رافق الإحتلال الصهيوني عدوانه على غزة، بتصعيد للإعتداءات في الضفة الغربية. فقامت بتصعيد عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان، والتي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

مقالات ذات صلة
عشية بدأ الهدنة.. الإحتلال يقصف مدرسة في جباليا ويرتكب مجزرة

عشية بدأ الهدنة.. الإحتلال يقصف مدرسة في جباليا ويرتكب مجزرة

قصص صمود وكفاح من المفرج عنهم باتفاق الهدنة

قصص صمود وكفاح من المفرج عنهم باتفاق الهدنة

بي بي سي : منفّذ حادثة الطعن في أيرلندا مواطن إيرلندي وليس مهاجرا جزائريا

بي بي سي : منفّذ حادثة الطعن في أيرلندا مواطن إيرلندي وليس مهاجرا جزائريا

بعد استنكار واسع لتصريحاته حول “المقاومة”.. عميد مسجد باريس يرد

بعد استنكار واسع لتصريحاته حول “المقاومة”.. عميد مسجد باريس يرد

بسبب عدم التزام الإحتلال بالمعايير.. القسام تؤخّر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى

بسبب عدم التزام الإحتلال بالمعايير.. القسام تؤخّر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى

الرئيس الكوبي يقود مسيرة في العاصمة هافانا تضامناً مع غزة

الرئيس الكوبي يقود مسيرة في العاصمة هافانا تضامناً مع غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد