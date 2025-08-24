منذ سبع سنوات.. انخفاض غير مسبوق في حرائق الغابات خلال 2025

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية تراجعًا نسبيًا في عدد حرائق الغابات خلال صيف 2025 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أرجعته إلى الإجراءات المتخذة ضمن الحملة الوطنية لحماية الغابات، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية.

وأوضح كريم حفصي، المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن حصيلة هذه السنة كانت الأقل مقارنة بما تم تسجيله خلال السبع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل تجنيد الإمكانيات البشرية والمادية، وسرعة وفعالية تدخل الفرق الميدانية وفق استراتيجيات محكمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأضاف حفصي أن الثقافة الوقائية التي أصبح يتحلى بها المواطن الجزائري لعبت دورًا محوريًا في الحد من الحرائق، لاسيما من خلال التبليغ المبكر عن أي حريق عبر الرقم 10/21، والتجاوب الإيجابي مع قرارات وإجراءات حماية الغابات.

كما أكد أن التحكم الجيد في عامل الزمن وتسخير الوسائل بشكل سريع وفعال أسهما في نجاح عمليات الإخماد والحد من الخسائر.

حصيلة حرائق الغطاء النباتي: إخماد 18 حريقًا وعمليات متواصلة بتيزي وزو

وسجلت مصالح الحماية المدنية في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الأحد اندلاع 19 حريقًا شمل الغابات والأدغال والأحراش عبر عدة ولايات، حيث تم إخماد 18 منها نهائيًا، فيما تتواصل عملية إخماد حريق واحد بقرية تقموت عباش ببلدية أزفون في ولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لذات المصالح فإنه قد تم في ولاية تيزي وزو إخماد عدة حرائق نهائيًا بكل من قرية آيت أعلي أولود ببلدية آيت تودرت، والمكان المسمى تيملغراس ببلدية أزفون، وقرية آيت علي أوحرزون ببلدية أبودرارن، إضافة إلى مواقع أهردوان وثشنتيرث بذراع الميزان، وغابة تافوغالت ببلدية آيت يحي موسى.

أما في ولاية بجاية، فقد أُخمدت حرائق بكل من قرية آيت أعمر أيوب ببلدية تالة حمزة، والمكان المسمى خليل ببلدية برباشة، إضافة إلى ثاغزويت ببلدية بجاية، وتقليعث ببلدية ملبو.

وفي ولاية البويرة، تمت السيطرة على حريق نشب بالمكان المسمى أغزراوڨورن ببلدية أمشذالة دائرة السحاريج، بينما شهدت ولاية جيجل إخماد حريق غابة بأولاد عميور ببلدية القنار نوشفي.

كما تمكنت فرق الحماية من إخماد حرائق في كل من عنابة (منطقة فيفي ببلدية عنابة)، برج بوعريريج (وادي شرطيوة ببلدية برج زمورة)، بومرداس (قرية أولاد عامر بشالة ببلدية برج منايل)، سوق أهراس (طريق الوزن الثقيل ببلدية مشروحة)، إضافة إلى ميلة حيث أُخمد حريقان بكل من سيدي مروان مركز ومشتى بنات عثمان ببلدية العياضي برباس.