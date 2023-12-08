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منذ مطلع 2023.. إيداع أزيد من 1500 طلب براءة اختراع

الشروق أونلاين
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منذ مطلع 2023.. إيداع أزيد من 1500 طلب براءة اختراع

أودع 1530 طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية من قبل طلبة جامعيين وباحثين مستقلين ومبتكرين بالوطن لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، حسبما أفاد به الخميس المدير العام لذات الهيئة.

وقال عبد الحفيظ بلمهدي في تصريح لوكالة الأنباء أن 1.530 طلب براءة اختراع قد أودع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من قبل طلبة جامعيين وباحثين مستقلين ومبتكرين على المستوى الوطني.

وأوضح أن 50 بالمائة من هذه طلبات أودعت من طرف مؤسسات جامعية ومراكز للبحث مشيرا إلى أن “جامعة المسيلة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات براءة اختراع تليها جامعة بسكرة ثم جامعة سيدي بلعباس”.

وأبرز ذات المسؤول أن عدد طلبات الحصول على براءة اختراع المودعة لدى هيئته قد سجل “ارتفاعا كبيرا” خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية التي سجل خلالها 654 طلب مرجعا ذلك إلى “توفر المناخ الملائم للبحث العلمي ببلادنا من خلال تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1275 حول شهادتي مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع التي أعطت حركية للبحث العلمي”.

ومن جهة أخرى، كشف بلمهدي أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قد ساهم خلال هذه السنة في إنشاء 122 مركزا للتكنولوجيا ودعم الابتكار على مستوى جامعات الوطن مما من شأنه إعطاء دفع قوي لمجالي الابتكار والصناعة.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس ترقية الابتكارات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، زيان يوسف  أن الصالون الوطني للابتكار قد استقطب طيلة يومين من الفعاليات أكثر من 4 آلاف زائر غالبيتهم من الطلبة المقبلين على التخرج وحاملي لمشاريع مبتكرة وكذا باحثين بوحدات البحث في التكنولوجيا والعلوم الدقيقة بجامعة معسكر.

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