منذ 2005.. استرجاع أزيد من 50 ألف قطعة أثرية في الجزائر

كشف الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون، زهير بلالو، الأحد، عن استرجاع أزيد من 50 ألف قطعة أثرية منذ إنشاء مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي سنة 2005.

وقال زهير بلالو على هامش الدورة التكوينية لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية في مجال حماية التراث الثقافي أنه “تم منذ سنة 2005 استرجاع أزيد من 50 ألف قطعة من مسكوكات ولوحات زيتية وقطع أثرية ترجع لمختلف الحقب التاريخية ومن بينها قطع من الخارج”.

وأضاف ذات المتحدث: “القطع الأثرية المسترجعة تم تسليمها لتعزيز رصيد مختلف المتاحف ومراكز البحث، وأنوه بوعي المجتمع المدني والجمعيات والمتعاملين على غرار المقاولين والفلاحين والمرقين العقاريين الذين يسلمون ويخبرون بكل اكتشاف أثري”.

وتابع الأمين العام كلمته: “مختلف المصالح الأمنية وضعت كل الآليات ووفرت كل الإمكانيات من خلال إنشاء فرق وخلايا مختصة في حماية التراث الثقافي وصونه وكذا إنشاء مخابر ومتاحف وهي قيمة إضافية نفتخر بها أمام الأمم العالم والمنظمات العالمية المختصة”.