منزلٍ زهريّ وسط غابة يفتن الكثيرات بعد تداول صورته.. هل هو حقيقي؟

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمنزل زهري اللون وسط غابة، جعل الكثيرات يعربن عن افتتانهن بشكله الظاهر وكأنه صورة من فيلم كرتوني.

تُظهر الصورة منزلاً مطلياً باللون الزهريّ وتحيط به من كلّ الاتجاهات أشجار أو نباتات مزهرة باللون نفسه. وجاء في التعليق المرافق له “منزل أزهار الكرز”.

حصدت الصورة مئات المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل وتعليقات تشيد بجمال المنزل وأخرى تسأل إن كان حقيقياً.

في ذات السياق قال تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن صفحات ومجموعات عبر الشبكات تدأب على إعادة نشر صور لحيوانات غريبة أو لمنازل أو أشكال هندسيّة بشكلٍ يوحي لمتابعيها أنّها حقيقيّة بهدف حصد أكبر قدر ممكن من التعليقات والمشاركات.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن من بين هذه المنشورات صورة لمنزلٍ باللون الزهري حصدت مئات المشاركات أخيراً، إلا أنّها في الحقيقية مصمّة باستخدام برمجيّات الذكاء الاصطناعي، ونشرت أول الأمر في صفحة خاصّة بالتصاميم الفنيّة.

وأكد التقرير أن المنزل ليس موجوداً على أرض الواقع، والتفتيش عن الصورة يرشد إليها منشورة في حسابٍ على موقع إنستغرام لمصمّمة تستخدم تقنيات تعديل الصور وبرمجيّات الذكاء الاصطناعي لصناعة محتوى صفحتها.

ونشرت الصورة المتداولة للمنزل الزهريّ في 15 جانفي ضمن مجموعة من الصور تجسّد غرف المنزل، وجاء في التعليق المرافق لها أنّها مصمّمة باستخدام أدوات تعديل الصور مثل “فوتوشوب” وبرمجيّات الذكاء الاصطناعي مثل “ميدجورني”.

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وتتيح هذه البرمجيات إنشاء صور من وصف مكتوب بسيط يسمى “الأمر” (prompt)، وقد حظيت باهتمام متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهور روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” أواخر عام 2022.

وأظهرت هذه البرامج قدرات كبيرة في إنشاء الصور لكن اتّضح أيضاً أنها تنطوي على أخطار إذ يمكن أن تُستخدم لغرض التضليل.