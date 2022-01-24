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الجزائر

منزل بن زيمة يتعرض للسرقة خلال مباراة إلتشي

سليم.ع
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منزل بن زيمة يتعرض للسرقة خلال مباراة إلتشي

تعرض منزل نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بن زيمة للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه ريال مدريد ضد إلتشي، أمسية الأحد.

واستغل اللصوص ارتباط بن زيمة، مع فريقه ريال مدريد بمباراة إلتشي، بالإضافة إلى خلو المنزل من سكانه، ليقوموا بسرقة عدة أشياء.

ووفقا لموقع 20 minutes ، فإن اللصوص دخلوا من حديقة منزل اللاعب في ضاحية سان سباستيان دي لوس رييس، ولم يتم الكشف عن المسروقات أو المبالغ المالية التي تمت سرقتها.

وسبق وأن تعرض منزل بن زيمة للسرقة، شهر فيفري 2019 خلال “كلاسيكو” ريال مدريد و نادي برشلونة، الذي إحتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو، بمدريد.

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