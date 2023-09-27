منزل راموس يتعرض للسرقة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا

تعرض منزل النجم الإسباني سيرجيو راموس للسرقة خلال مشاركته مع ناديه إشبيلية ضد لانس في إطار دوري أبطال أوروبا.

وقالت تقارير إعلامية أن اللصوص اقتحموا أنظمة الأمن، ودخلوا إلى منزل راموس في إشبيلية، حيث كان يتواجد أبناء راموس الأربعة، إضافة إلى اثنتين من مربياتهم.

وأشارت التقارير إلى أن زوجة المدافع الإسباني، لم تكن متواجدة، وقت وقوع الحادث، لأسباب تتعلق بعملها.

🚨 Unos ladrones aprovechan que jugaba el Sevilla para robar en casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio. ▪️ Sus cuatro hijos se encontraban dentro de la finca en el momento del robo. — ElDesmarque (@eldesmarque) September 27, 2023

وحسب موقع ” أي بي آس الإسباني” فإن اللصوص قاموا بنهب المال والساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس، وفتحت الشرطة تحقيقا لمحاولة العثور على اللصوص.

وسبق وأن تعرض سيرجيو راموس للسرقة في منزله بمدريد عام 2012 عندما كان في المنزل في حي كوندي أورجاز في مدريد.