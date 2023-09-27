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رياضة

منزل راموس يتعرض للسرقة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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منزل راموس يتعرض للسرقة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا
أرشيف
سيرجيو راموس

تعرض منزل النجم الإسباني سيرجيو راموس للسرقة خلال مشاركته مع ناديه إشبيلية ضد لانس في إطار دوري أبطال أوروبا.

وقالت تقارير إعلامية أن اللصوص اقتحموا أنظمة الأمن، ودخلوا إلى منزل راموس في إشبيلية، حيث كان يتواجد أبناء راموس الأربعة، إضافة إلى اثنتين من مربياتهم.

وأشارت التقارير إلى أن زوجة المدافع الإسباني، لم تكن متواجدة، وقت وقوع الحادث، لأسباب تتعلق بعملها.

وحسب موقع ” أي بي آس الإسباني” فإن اللصوص قاموا بنهب المال والساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس، وفتحت الشرطة تحقيقا لمحاولة العثور على اللصوص.

وسبق وأن تعرض سيرجيو راموس للسرقة في منزله بمدريد عام 2012 عندما كان في المنزل في حي كوندي أورجاز في مدريد.

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