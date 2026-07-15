منزل لامين يامال في برشلونة يتعرض لمحاولة سطو

تعرض منزل نجم لامين يامال في برشلونة، لمحاولة سطو بعد ساعات من مشاركته في لقاء نصف نهائي المونديال أمام فرنسا.

وحسب تقارير إعلامية، حاول شخصان تسلق السور الخارجي لمنزل نجم منتخب إسبانيا، مستغلين غياب اللاعب، إلا أن أفراد الأمن الخاص المكلفين بحراسة العقار نجحوا في إحباط محاولة الاقتحام، فيما فرّ المشتبه بهما من المكان قبل وصول السلطات.

وأضافت التقارير أن أجهزة الأمن باشرت التحقيق في الواقعة، وسط محاولات لتحديد هوية المتورطين.