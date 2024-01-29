منزل نجم برشلونة يتعرض للسرقة خلال مباراة فياريال

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن منزل مدافع نادي برشلونة، الفرنسي جول كوندي، تعرض للسرقة خلال مباراة الفريق أمام فياريال.

وقالت الصحيفة إن لصوصا دخلوا إلى منزل المدافع الفرنسي في التاسعة والنصف ليلا، عندما كان المدافع قد أنهى المباراة.

وأضافت أن السلطات الكتالونية تنتظر استلام التقرير مع قائمة الأشياء المسروقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل كوندي لعملية سطو، ففي أفريل 2023، سرق منزله بينما كان يشارك في مباراة فريقه ضد ريال بيتيس.