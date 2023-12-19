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رياضة

منزل نجم مانشستر سيتي يتعرض للسرقة خلال تواجده في السعودية

عمر سلامي
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منزل نجم مانشستر سيتي يتعرض للسرقة خلال تواجده في السعودية
ح.م
دي بروين

تعرض منزل نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، للسرقة أثناء تواجد اللاعب في السعودية، للمشاركة مع ناديه في مونديال الأندية.

وحسب الصحافة البلجيكية، فإن مكتب المدعي العام تلقى بلاغا أن السرقة حدثت في الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء، يوم 16 ديسمبر، وتم نهب منزل دي بروين في بلجيكا، بالكامل.

وأكدت التقرير الصحفي، أن التحقيق لا يزال جاريا، مع وصول مختبر الطب الشرعي إلى موقع الحادث لإجراء تحقيقا، للكشف عن هوية اللصوص.

ويتواجد لاعب الوسط البلجيكي، مع فريقه في المملكة للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يواجه الفريق الإنجليزي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، الثلاثاء، في نصف نهائي المسابقة.

وعاد النجم البلجيكي للتدريبات مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع حصوله على دقائق قليلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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