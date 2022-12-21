منسق الأمم المتحدة يشكر الجزائريين بسبب ميسي
قدم منسق الأمم المتحدة في الجزائر، أليخاندرو ألفاريز، شكره الجزيل للجماهير الجزائرية التي عبرت عن دعمها للمنتخب الأرجنتيني، عقب تتويجه بكأس العالم.
وقال الأرجنتيني أليخاندرو ألفاريز، على حسابه عبر “تويتر”: ” شكرا من أعماق قلبي للجزائريين الذين عبروا عن دعمهم للأرجنتين بعد افتكاكه النجمة الثالثة”.
Merci de tout cœur aux Algériennes et Algériens qui m’ont exprimé son appui pour la conquête de notre troisième étoile! La #SeleccionArgentina et Lionel ont été formidables. C’est émouvant, c’est merveilleux. Vive le football. Merci! pic.twitter.com/uVZrpF0FJc
— Alejandro E. Alvarez 🇺🇳 (@AleAlvarezUN) December 20, 2022
وتابع منسق الأمم المتحدة في الجزائر: ” المنتخب الأرجنتيني وميسي كانوا رائعين، إنه أمر رائع تحيا كرة القدم وشكر”.