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رياضة

منسق الأمم المتحدة يشكر الجزائريين بسبب ميسي

عمر سلامي
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منسق الأمم المتحدة يشكر الجزائريين بسبب ميسي
ح.م
ميسي يحتفل مع زملائه بكأس العالم

قدم منسق الأمم المتحدة في الجزائر، أليخاندرو ألفاريز، شكره الجزيل للجماهير الجزائرية التي عبرت عن دعمها للمنتخب الأرجنتيني، عقب تتويجه بكأس العالم.
وقال الأرجنتيني أليخاندرو ألفاريز، على حسابه عبر “تويتر”: ” شكرا من أعماق قلبي للجزائريين الذين عبروا عن دعمهم للأرجنتين بعد افتكاكه النجمة الثالثة”.

وتابع منسق الأمم المتحدة في الجزائر: ” المنتخب الأرجنتيني وميسي كانوا رائعين، إنه أمر رائع تحيا كرة القدم وشكر”.

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