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الجزائر

منسق اللجنة الوزارية للفتوى يعلق على أزمة احتكار الأكسجين

الشروق أونلاين
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منسق اللجنة الوزارية للفتوى يعلق على أزمة احتكار الأكسجين

وصف الدكتور محند إيدير مشنان منسق اللجنة الوزارية للفتوى، الإثنين، إحتكار الأكسجين بالجريمة الإقتصادية والدينية، داعيا الأشخاص الذين يخفونه ويحتكرونه إلى العودة إلى الصواب.

وقال محند في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية إن الإحتكار إثم والمحتكر ملعون معتبرا أن الاحتكار في السلع العادية جريمة اقتصادية وجريمة دينية فما بالك اذا تعلق الأمر باحتكار ضرورة في الحياة (الأكسجين).

ودعا المتحدث الأشخاص الذين يخفون ويحتكرون مكثفات وقارورات الأكسجين ولا يرجعونها الى أصحابها بعد قضاء الحاجة إلى العودة إلى الصواب.

من جهة أخرى، أكد منسق لجنة الفتوى أن الحديث عن أضرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا نوع من الإشاعة وأكبر المؤسسات الصحية والبحوث تؤكد نجاعة وفعالية اللقاح.

وشدد ضيف الإذاعة على الإعتماد على الأخبار الموثوقة من مصادر رسمية وشخصيات علمية بارزة ذات مصداقية إدارية وعلمية لأنها مسؤولة أمام الرأي العام.

وخلص مشناق إلى أن صناعة الإشاعة حرام في الشريعة الإسلامية بسبب ما تخلقه من بلبلة وفتنة.

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