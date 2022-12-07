منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي: الجزائر شريك قوي جدا

أكد منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك، الثلاثاء، أن الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية “قوية جدا”، مبرزا إرادة البلدين في العمل سويا من أجل تعزيزها أكثر.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، أعرب المسؤول الأمريكي عن سعادته بتواجده بالجزائر ولقائه بالرئيس تبون، وهو اللقاء الذي كان “مثمرا وبناء جدا”.

وأضاف قائلا: “نطمح أكثر للعمل سويا”، مبرزا أن الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية “قوية جدا”.

للإشارة، فقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، اللواء مهنى جبار.

وحضر عن الجانب الأمريكي، المساعدة الرئيسية لنائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، يائيل لومبرت، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبن.

الفريق أول شنقريحة يستقبل منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي

من جهته، استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماك غورك.

ورافقت ماك غورك المساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية يائيل لومبرت، وفق ما ذكره بيان لوزارة الدفاع.

وحسب البيان، فقد تطرق الطرفان بحضور ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزارة الدفاع. إلى جانب أعضاء الوفد العسكري الأمريكي، إلى “حالة التعاون الثنائي بين البلدين”.

كما بحث الجانبان “الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون. وتناولا أيضا، السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

“وشكل اللقاء فرصة لتبادل التحاليل، ووجهات النظر، حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر والولايات المتحدة”، يضيف البيان.