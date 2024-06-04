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رياضة

منشآت رياضية جديدة لِشباب بلوزداد

الشروق الرياضي
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منشآت رياضية جديدة لِشباب بلوزداد
ح.م

شرعت إدارة نادي شباب بلوزداد في أولى خطوات تشييد مرافق رياضية جديدة، تماشيا مع عصرنة فريق اللّونَين الأحمر والأبيض.

وسطّرت إدارة شباب بلوزداد مخطّطا يقضي بِتشييد مركب رياضي ومركز تدريب، بِبلدية جسر قسنطينة بِالعاصمة.

وكان الرئيس الجديد لِاتحاد الكرة وليد سعدي قد ألزم أندية بطولة القسم الوطني الأوّل، بِتشييد مثل هذه المنشآت الرياضية، عند قدومه إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم في سبتمبر الماضي. وخصّ بِالذكر الفرق الثمانية التي استفادت في تاريخ سابق من تمويل شركات عمومية، بينها نادي شباب بلوزداد المُنضوي تحت لواء “مُجمّع مادار”.

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