منشآت رياضية حيّز الخدمة ومشاريع توسعة لطرق ولائية في العاصمة

قام والي ولاية الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، السبت، بوضع منشآت رياضية حيّز الخدمة وإعطاء إشارة انطلاق ازدواجية طرق ولائية بالعاصمة.

ورافق الوالي رابحي في زيارة عمل وتفقد للعديد من المشاريع على مستوى مختلف بلديات العاصمة رئيسة المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية نجية جيلالي، حسب بيان الولاية.

وأفاد ذات البيان أنه تمّ وضع حيز الخدمة مشاريع:

المجمع الرياضي ”واقنوتي” بعد إعادة تأهيله.

تدشين ووضع حيز الخدمة قاعة الرياضة، آيت مسعودان ببلدية الHبيار.

وضع حيز الخدمة الملعب البلدي ببوشاوي ببلدية الشراقة.

تدشين ووضع حيز الخدمة القاعة متعددة الرياضات بحي 2400 مسكن بأولاد فايت.

وشملت الخرجة الميدانية لوالي العاصمة زيارة مسبح الكاليتوس، حيث تسعى الولاية لبلوغ هدف إنجاز مسبح واحد على الأقل بكل بلدية في آفاق سنتي 2025 و2026، حسبما أفاد به البيان.

وتجدر الإشارة أن هناك: 18 مسبح في الخدمة، 13 مسبح قيد الإنجاز، و17 مسبح آخر قيد الانطلاق.

أما في قطاع الأشغال العمومية قضاء على بعض النقاط السوداء وللتخفيف من حدة الاختناق المروري على مستوى الطرق الولائية، حيث قام والي الولاية بإعطاء إشارة انطلاق:

الطريق الوطني رقم 142 ” أولاد فايت – السويدانية”،

الطريق الوطني رقم 133 ” السويدانية – سطاوالي”،

الطريق الوطني رقم 233 ” أولاد فايت – زرالدة “.

وتهدف هذه العملية سوف تسهل الحركة المرورية بين عدة بلديات أهمها: أولاد فايت – ( بوشاوي) – الشراقة – و السويدانية، حسب بيان الولاية.

كما أسدى رابحي تعليمات بضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، ومضاعفة ساعات العمل من أجل استلام المشاريع في آجالها المحددة.