منشأة “فيات” بوهران مرشحة لبعث العلامة الإيطالية إقليميا ودوليا

موقع إيطالي متخصص في شؤون السيارات يؤكد:

سلّط موقع إيطالي معروف في قطاع السيارات، الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه منشأة “فيات” بولاية وهران، التي من المنتظر أن تساهم في بعث العلامة الإيطالية الشهيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي مستقبلا، ما يؤكد مكانة الجزائر كقطب صناعي صاعد في مجال تصنيع السيارات.

في هذا السياق، أورد موقع “كلوب ألفا”، في مقال مطوّل له، أن المصنع الجزائري صار يمثل أحد أبرز المواقع الإنتاجية لعملاق السيارات في شمال إفريقيا، حيث تعوّل “فيات” على الطاقات الصناعية والبشرية المتوفرة في الجزائر لزيادة حجم إنتاجها وضمان تموين الأسواق بموديلات جديدة تتماشى مع متطلبات المستهلكين وتلبي معايير التنافسية العالمية.

وأشار المقال إلى أن “فيات” تراهن على وهران كواجهة لتجسيد استراتيجيتها في المنطقة، بفضل ما توفره الجزائر من بيئة استثمارية محفزة وتسهيلات حكومية، فضلا عن توفر يد عاملة مؤهلة وكلفة إنتاجية تنافسية، وهي العوامل التي من شأنها أن تجعل المصنع قاعدة محورية لإمداد السوق المحلية والتوسع نحو أسواق أخرى.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المجموعة الإيطالية إلى استعادة بريقها العالمي، حيث يشكل الحضور القوي في الجزائر، ورقة رابحة لإعادة بعث العلامة وتعزيز موقعها في عالم صناعة السيارات، بما يعكس الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها البلاد ضمن خارطة الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية المتقدمة.

وإلى جانب البعد الاستراتيجي، يضيف التقرير أن مصنع وهران شرع فعليا في إنتاج طرازات بارزة من قبيل “فيات 500″، و”دوبلو النفعية”، و”دوبلو بانوراما” في نسختين، على أن يحتضن في المرحلة المقبلة تصنيع “غراندي باندا”، وهو ما سيعزز حجم الإنتاج السنوي ويدعم تموقع الجزائر كمحور رئيسي لصناعة المركبات في المنطقة، يضاف لها إمكانية إنتاج سيارات من علامتي “ألفا روميو” الإيطالية و”أوبل” الألمانية التابعيتين لمجموعة “ستيلانتيس” بذات المنشأة.

وكما هو معلوم، فقد رسمت “ستيلانتيس” مطلع شهر سبتمبر الجاري، عملية إنتاج سيارة “غراندي باندا” للعلامة الإيطالية “فيات”، بمصنع طفراوي، والتي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر التي تركّب وفق نظام CKD بهياكل جرى تلحيمها وطلاؤها محليا، بنسبة إدماج تقدر بـ20 بالمائة، بعد استلام وحدة التلحيم والطلاء في إطار توسعة منشأتها بوهران.

ومن المنتظر أن تشرع “فيات الجزائر” في إنتاج الوحدات الأولى لهذا المولود الجديد لما قبل السلسلة مع نهاية سبتمبر الجاري، في انتظار الانطلاق الرسمي للإنتاج المتسلسل المقرر خلال الأشهر القادمة، وبداية التسويق مع نهاية العام الجاري.

وينتظر أن تصل منشأة “فيات” بوهران إلى إنتاج 60 ألف مركبة خلال هذا العام، على أن يرتفع العدد إلى 90 ألف في العام 2026، في حين لم يستبعد مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة “ستيلانتيس”، سمير شرفان، في لقاء سابق مع “الشروق”، إمكانية زيادة القدرات الإنتاجية لطفراوي وفق ما تقتضيه الظروف.