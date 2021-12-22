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اختبارات الأداء تنطلق الجمعة بالقبة

“منشد الشارقة” يحط الرحال بالجزائر

آسيا شلابي
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“منشد الشارقة” يحط الرحال بالجزائر

أعلن اليوم برنامج “منشد الشارقة” عن تنظيم اختبارات المشاركة في دورته ال13 من الجزائر.

حيث أكد المنظمون في بيان صحفي تسلمت الشروق نسخة منه أن عملية تجارب الأداء ستنطلق هذا الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم.

وتحتضنها مدرسة القيم القرآنية الخاصة بحي ڨاريدي بالقبة.

و-حسب نفس البيان- فان لجنة التحكيم التي ستشرف على اختيار المواهب التي ستتنافس على لقب “منشد الشارقة”تتكون من الجزائريين عبد الرحمن بوحبيلة وكمال رزوق .

وكانت تجارب الأداء قد انطلقت عبر الانترنت منذ الثامن عشر ديسمبر الجاري وتستمر حتى 2جانفي القادم وتستهدف مواهب الانشاد في مختلف دول العالم.

ويعول على أن تكون المنافسة قوية خاصة وأن الكثير من الأسماء الجزائرية كانت قد تألقت في الدورات السابقة للبرنامج الذي تنظمة قناة الشارقة لإعطاء الفرصة للشباب المهتم بالانشاد.

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