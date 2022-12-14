“منشد الشارقة” ينطلق الخميس بمشاركة جزائرية

ابن مدينة تيارت عبد الباري كروم في الدورة الـ14 هذا الخميس

يمثل الجزائر في برنامج “منشد الشارقة” في دورته الـ14 المنشد والموسيقي عبد الباري كروم، ابن مدينة تيارت، وهو طالب بالمعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة وعضو في فرقة الرستميين للفن الشعبي في مسقط رأسه.

وعبر عبد الباري في اتصال مع الشروق من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينطلق البرنامج ابتداء من هذا الخميس، عن أمله الكبير في أن يقطع أشواطا في البرنامج وأن يكون خير ممثل للجزائر على خطى من سبقه من منشدين تألقوا وآخرين حصدوا اللقب منذ تأسيس البرنامج. وعلق كروم على مشاركته حسب بيان البرنامج تلقت الشروق نسخة منه: “منشد الشارقة محطة بالغة الأهمية في حياتي، خاصة أنني لم أتوقع الوصول إلى سهرات البرنامج من أول مرة أتقدم فيها للمشاركة فيه”.

وعبر كروم عن وافر سعادته بأن يشارك في الدورة نفسها مع المنشد الليبي محمد الوافي، الذي يمتلك قاعدة شعبية واسعة في الجزائر، فقد أخبره العديد من أصدقائه عنه قبل أن يصل إلى منافسات البرنامج، قائلا إنه معجب بصوته ويشعر بالسعادة أنه يتنافس معه في نفس الدورة.

وتنطلق هذا الخميس أولى السهرات الختامية للدورة الـ14 من برنامج “منشد الشارقة” بمشاركة 12 متسابقا تأهلوا إلى التصفيات النهائية، وسيكون الجمهور على موعد مع المطرب والملحن المصري الكبير علي الحجار، الذي يحيي السهرة الأولى في مسرح المجاز بالشارقة بباقة من أشهر أغانيه.