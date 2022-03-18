منشورات الوطن تطلق المرحلة الثانية من مشروع سلسلة “إعلام الجزائر”

رموز الثقافة الجزائرية في معرض الكتاب

أطلق كمال قرور، مدير منشورات الوطن، الجزء الثاني من مشروع “أعلام الجزائر”، الذي يضم 79 شخصية جزائرية في مختلف المجالات، ثقافية عليمة تاريخية سياسية وغيرها.

وبحسب كمال قرور، فإن آجال إنجاز المجموعة الثانية حددت بنهاية شهر جوان. وهذا بعد إطلاق المجموعة الأولى التي ضمت عشرة كتب.

الكتب التي ينتظر أن تنزل في معرض الكتاب، الأسبوع المقبل، خصصت لمجموعة من الأسماع الفكرية التي وقعت حضورها في المنجز الجزائري، على غرار مالك بن نبي، محمد أركون، كريبع النبهاني، محمد ابن أبي شنب، مولود قاسم نايت بلقاسم، مصطفي الأشرف، وغيرهم. وقد أشرف على إنجاز هذه السلسة مجموعة من الباحثين وأساتذة الجامعة، على غرار الدكتور فارح مسرحي وموسى بن اسماعيل وبدرية بن لحسن وغيرهم.

وتشمل المجموعة الثانية، المقرر تسويقها في نهاية جوان القادم، مجموعة من الشخصيات الجزائرية في مختلف المجالات، مفكرون، أدباء، مؤرخون، لغويون، لسانيون، إعلاميون، فقهاء، رجال إصلاح، سوسيولوجيون، نفسانيون، أنتربولوجيون، متصوفون، سياسيون، مسرحيون، رسامون، سينمائيون، قادة الثورة، قادة تاريخيون… على غرار عبد الله شريط، عبد الرزاق قسوم: أبو العيد دودو، عبد الحليم بن سماية، مالك شبل، حمدان خوجة، عبد المالك مرتاض، وغيرهم. وهي السلسلة التي يوقعها عدد من الباحثين وأساتذة الجامعة.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها كمال قرور، مدير منشورات الوطن، من أجل الاحتفاء بصناع الذاكرة الجزائرية ومحاربة النسان. وتسمح المبادرة أيضا بتقديم وجهة للشباب والناشئة من شأنها أن تعيد حبل الود بين الأجيال الجديدة وفعل القراءة، خاصة في المدارس والجامعات وحتى البيوت، حيث تحمل الكتب في شكلها المقدم ميزة كونها قدمت بشكل وأسلوب بسيط مناسب، لفئة الشباب وحتى جمهور القراء العاديين.

وقد وضعت الدار تحت تصرف الباحثين والكتاب الراغبين في المساهمة في إثراء السلسلة بريدا إلكترونيا، لاستقبال الاقتراحات ودراسة تلك القابلة للتجسيد منها: elwatan.elyoum@gmail.com

وبإمكان هذه المبادرة، بحسب القائمين عليها، المساهمة في تكوين “بنك الشخصيات الجزائرية وتسويق الأسماء الجزائرية وعبرها الثقافة والمنجز الفكري الجزائري”. وإضافة إلى الاحتفاء بالأسماء وما تركته في مجالها، يمكن لهذه السلسة أن تمنح الشباب فرصة تكوين رصيد معرفي وثقافي يساهم في تكوين شخصيتهم، والاعتزاز بهويتهم وإثراء الذاكرة الثقافية لبلادهم.