منشورات حول إجبارية فحص المخدرات بتونس والجزائر تجتاح شبكات التواصل

تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية في كل من الجزائر وتونس منشورات حول اجبارية فحص المخدرات للطلاب والموظفين والمقبلين على الزواج.

وزعمت المنشورات أن سلطات البلدين قرّرت البدء بفحص شامل للمخدرات بين الطلاب والموظفين والمقبلين على الزواج، وطرد من يثبت تعاطيهم لأي مادّة مخدّرة من الوظائف الحكومية.

وأثارت هذه المنشورات عشرات آلاف التفاعلات على صفحات وحسابات تونسيّة وجزائريّة.

غير أن صحافيو وكالة فرانس براس المختصة في تقصي صحة الأخبار والمنشورات أكدوا أن هذا القرار لم يصدر عن أي جهة رسمية لا في تونس ولا في الجزائر.