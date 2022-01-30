منشورات حول إجبارية فحص المخدرات بتونس والجزائر تجتاح شبكات التواصل
تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية في كل من الجزائر وتونس منشورات حول اجبارية فحص المخدرات للطلاب والموظفين والمقبلين على الزواج.
وزعمت المنشورات أن سلطات البلدين قرّرت البدء بفحص شامل للمخدرات بين الطلاب والموظفين والمقبلين على الزواج، وطرد من يثبت تعاطيهم لأي مادّة مخدّرة من الوظائف الحكومية.
وأثارت هذه المنشورات عشرات آلاف التفاعلات على صفحات وحسابات تونسيّة وجزائريّة.
📌متداول
ابتداء من شهر فيفري تحاليل #المخدرات لجميع الشباب ومن يثبت عليه في التحاليل يفصل من الوظيفة العمومية.
كما يتم الاستظهار أثناء عقد القران بتحاليل من ضمنها بتحاليل المخدرات. كذالك امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي وجوبية إجراء فحص (تحليل)
يدخل هذا
— باز عبد السلام (@qhW1C6AVVCfQ1hX) January 23, 2022
غير أن صحافيو وكالة فرانس براس المختصة في تقصي صحة الأخبار والمنشورات أكدوا أن هذا القرار لم يصدر عن أي جهة رسمية لا في تونس ولا في الجزائر.