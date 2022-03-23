منشورات “ميم” تحفظ حضور الجزائر في البوكر العربية

بعد خروج رضوان وبلكبير من سباق الجائزة

خرجت الجزائر من سباق جائزة البوكر للرواية العربية بعد الإعلان عن القائمة القصيرة للأعمال المتأهلة للمرحلة النهائية للجائزة وهي “ماكيت القاهرة” لطارق إمام، و”دلشاد – سيرة الجوع والشبع” لبشرى خلفان، و”يوميات روز” لريم الكمالي، و”الخط الأبيض من الليل” لخالد النصرالله، و”خبز على طاولة الخال ميلاد” لمحمد النعّاس، و”أسير البرتغاليين” لمحسن الوكيلي. وإذا كانت الجزائر غابت عن سباق ترشيحات الأعمال بعد سقوط كل من رواية رشدي رضوان “الهنقاري” وزنقة الطاليان لبومدين بلكبير والتي سبق وأن وصلت للقائمة الطويلة للجائزة، إلا أن حضور الجزائر في القائمة القصيرة احتفظت به منشورات “ميم” من خلال رواية “أسير البرتغاليين” لمحسن الوكيلي من المغرب.

وكانت لجنة جائزة البوكر أعلنت، الثلاثاء ، عن القائمة القصيرة للروايات السنة التي تأهلت للمرحلة النهائية من سباق الجائزة.

وفي انتظار الإعلان عن المتوّج بالبوكر للسنة الجديدة يحصل أصحاب القائمة القصيرة على مبلغ خمسين ألف دولار إضافية.

للإشارة جرى اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته “الطلياني”، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي؛ وبيان ريحانوفا، أكاديمية ومترجمة بلغارية؛ وعاشور الطويبي، طبيب، شاعر، ومترجم من ليبيا؛ وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت..