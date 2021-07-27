منصات إلكترونية في المدارس الخاصة لإنجاح الدخول المقبل

وفق نظام "الدوام الواحد".. ودروس مسائية عن بعد

برنامج متخصص لمرافقة الناجحين في البكالوريا بالإنقاذ

قررت مبدئيا مؤسسات التربية والتعليم الخاصة اعتماد الدراسة في الفترة الصباحية فقط، على أن يتم تقديم دروس عن بعد عبر منصات إلكترونية سيتم ابتكارها لهذا الغرض، لتعويض الدراسة مساء.

بالمقابل، يتم حاليا تطوير برنامج خاص سيضمن مرافقة ييداغوجية ونفسية للتلاميذ الذين نالوا شهادة البكالوريا “بالإنقاذ” طيلة الموسم الدراسي المقبل.

أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، بأن عديد المدارس الخاصة الموزعة وطنيا قد قررت بصفة مبدئية اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستباقية لمواجهة الأزمة في الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2021/2022، خاصة في حال إذا اشتد الوباء، إذ ستقتصر الدراسة على الفترة الصباحية فقط باعتماد نظام “الدوام الواحد” الذي ينطلق على الساعة الثامنة صباحا ويمتد إلى غاية الثانية زوالا، شريطة الالتزام بالتطبيق الصارم لنفس البروتوكول الصحي المصادق عليه من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للسنة الثانية على التوالي دون تهاون، على أن يتم وضع تحت تصرف التلاميذ تطبيقات ومنصات إلكترونية متخصصة، يتم العمل حاليا على ابتكارها وتطويرها، والتي سيكون لها دور فعال في تلقين المتمدرسين باقي التعلمات المقررة في البرنامج الدراسي السنوي، وذلك بغية تعويض دروس الفترة المسائية، وبهذه الطريقة يكون التلميذ قد تلقى كمّا هائلا من المعارف والتعلمات بشكل متوازن ومدروس دون حشو أو ضغوطات.

وبخصوص تلاميذ السنة الثالثة ثانوي الذين نالوا شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، بمعدل 9.50 من 20 بعد قرار السلطات العليا باعتماد “نظام الإنقاذ” للسنة الثانية على التوالي نظرا لظروف التمدرس الاستثنائية التي طبعت الموسم الدراسي القادم الجاري، حيث أوضحت المصادر ذاتها بأن عديد المدارس الخاصة تحضر حاليا لابتكار وتطوير منصات إلكترونية متخصصة، والتي سيتم استخدامها للتواصل مع هؤلاء الطلبة الجدد عن بعد، عن طريق العمل على مرافقتهم مرافقة نفسية وبيداغوجية طيلة السنة الدراسية المقبلة، لمساعدتهم على تحسين مستواهم الدراسي، لكي يتمكنوا من نيل شهادة البكالوريا في الدورة المقبلة 2021/2022 بمعدلات مرتفعة وتقديرات مشرفة في حال ما إذا رغبوا في الإعادة كمترشحين أحرار، على أن يتم استدعاؤهم لحضور لقاءات حضورية مع أساتذتهم، ثلاث مرات في الشهر، لطرح كافة الانشغالات والعقبات والعراقيل التي تواجههم والإجابة عن الاستفسارات.