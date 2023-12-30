منصب جديد في نادي “الكناري”

رئيس نادي شبيبة القبائل عاشور شلول رفقة عز الدين آيت جودي.

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل مساء السبت، عن تعيين عز الدين آيت جودي في منصب مدير رياضي للفريق الكروي.

وسيخلف عز الدين آيت جودي في منصب مدير رياضي في نادي “الكناري” جمال مناد، الذي شغل الوظيفة ذاتها منذ جويلية الماضي، قبل أن يستقيل من منصبه مُؤخّرا.

وسيتولّى التقني آيت جودي مهمّة الإشراف على الانتدابات بِالدرجة الأولى، استنادا إلى هذا المنصب.

ويعرف آيت جودي محيط البطولة الوطنية جيّدا، ذلك أنه عمل في جهاز التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكان تدريب فريق شبيبة تيارت من القسم الثاني إلى غاية نوفمبر الماضي، آخر وظيفة للتقني عز الدين آيت جودي.