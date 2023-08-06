منصب جديد لبوفون بعد ثلاثة أيام من اعتزاله

أعلن الحارس جانلويجي بوفون، توليه منصبا مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان اعتزاله.

وعين بوفون رئيساً للوفد الإيطالي، حيث سيعمل تحت قيادة مدرب “الأتزوري” روبرتو مانشيني.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”: “القميص الأزرق جزء من حياتي، سأضع نفسي تحت تصرف روبرتو مانشيني والمجموعة، وسأخطو بخفة”.

جانلويجي بوفون عبر تويتر : “💙 أعود إلى المنتخب الوطني لأن ذلك الطفل الذي عبر بوابة كوفرتشيانو لأول مرة قبل 30 عامًا لا يزال يريد أن يحلم ويعيش هذا الحلم مع المشجعين الإيطاليين 🇮🇹” pic.twitter.com/LrDQW7PG5P — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) August 5, 2023



وأضاف: “مع إيطاليا، ليست الجائزة هي المهمة بل الاستثمار والتضحيات والتوافر”، فيما وصف الاتحاد الإيطالي للعبة الحدث بأنه “يوم عظيم لإيطاليا”، لأن “جيجي سيعود للوطن”.