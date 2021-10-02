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رياضة

منصب جديد لـ “بن ناصر”

علي بهلولي
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منصب جديد لـ “بن ناصر”

يُخطّط التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي الإيطالي، لِتحويل لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى منصب جديد.

واعتاد بن ناصر شغل منصب متوسط ميدان دفاعي، أو مركز آخر يُكلّف فيه بِالرّبط بين خطّي الدّفاع والهجوم. المُرادف لِرقمَي “6” و”8″ بِالمفهموم التقليدي لِمناصب اللّعب.

وقال المدرب بيولي إن بن ناصر يُمكنه اللعب في منصب متوسط ميدان هجومي، أو رقم “10” بِالمعنى الكلاسيكي للمراكز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه مدرب الميلان، السبت، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي.

وربّما قدّر المدرب بيولي أن تحويل بن ناصر إلى صانع ألعاب، مُرادف لِتحرير طاقات الدولي الجزائري، واستفادة أكثر من مواهبه.

ويرتدي إسماعيل بن ناصر قميص “الروسونيري” رقم “4”، الذي حمله أسطورة الميلان في التسعينيات ديميتريو ألبيرتيني.

ولا يُمكن لِبن بن ناصر أو غيره تغيير الرّقم حتى نهاية الموسم الجاري، لأن لوائح المنافسة تقتضي تسجيل اللاعبين قبيل انطلاق الموسم، بِأرقام تبقى ثابتة إلى غاية إسدال الستار.

ولم تعد الأرقام تعكس مناصب اللعب، في أشبه بـ “موضة” اجتاحت الملاعب عند نهاية التسعينيات. والدليل أن بن ناصر لا علاقة له بِمنصب قلب دفاع أو مدافع ارتكاز، الذي يرمز إليه رقم “4”.

ويستعدّ إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي لِمواجهة المضيف نادي أطلنطا، مساء هذا الأحد. في إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الإيطالية.

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