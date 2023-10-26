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الجزائر

منصب جديد للجزائر في الاتحاد البرلماني الدولي

الشروق أونلاين
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منصب جديد للجزائر في الاتحاد البرلماني الدولي
أرشيف
الاتحاد البرلماني الدولي

فازت الجزائر يوم الخميس، ممثلة بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن، برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية للاتحاد البرلماني الدولي لعامي 2023-2024، خلفا لتنزانيا.

وحسب ما ذكره بيان للمجلس فقد عادت “رئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية للاتحاد البرلماني الدولي إلى الجزائر، خلال أشغال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد بالعاصمة الأنغولية لواندا”.

واختار الاتحاد البرلماني الدولي لجمعيته العامة هذه السنة موضوع “العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية”، يضيف البيان.

ويضمّ الاتحاد البرلماني الدولي الواقع مقره في جنيف بسويسرا، 173 برلمانا. تمثل ما يزيد عن 6.5 مليار نسمة من سكان العالم.

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