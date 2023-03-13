-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منصب جديد للحكم الدولي السابق “إيتشعلي”

علي بهلولي
  • 494
  • 0
منصب جديد للحكم الدولي السابق “إيتشعلي”
ح.م
عبد الحق إيتشعلي

أسند الاتحاد الجزائري لِكرة القدم منصبا جديدا إلى الحكم الدولي المساعد والمُعتزل عبد الحق إيتشعلي.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وعيّن اتحاد الكرة الجزائري إيتشعلي على رأس المديرية الفنية الوطنية للتحكيم، خلفا لِزميله رشيد مجيبة.

وسبق لِعبد الحق إيتشعلي (41 سنة) المشاركة في كأس العالم في منصب حكم مساعد، خلال نسخ 2014 و2018 و2022، فضلا عن بطولات أخرى أبرزها كأس أمم إفريقيا والعالم للأندية. قبل أن يعتزل النشاط في أواخر ديسمبر الماضي، بعد مشاركته في مونديال قطر.

ولم تُوضّح “الفاف” سبب هذا القرار الجديد، فيما أُشيع مُؤخرا بِأن مجيبة كان في خلافات حادّة مع رئيس اللجنة المركزية للتحكيم جمال حيمودي.

مقالات ذات صلة
ثالث ركلة جزاء ناجحة لـ “بن رحمة” هذا الموسم

ثالث ركلة جزاء ناجحة لـ “بن رحمة” هذا الموسم

غوراديولا يعلّق على فضيحة ووكر ويحذر لاعبيه

غوراديولا يعلّق على فضيحة ووكر ويحذر لاعبيه

الزمالك المصري يضبط برنامج سفرية الجزائر تحسبا لمواجهة بلوزداد

الزمالك المصري يضبط برنامج سفرية الجزائر تحسبا لمواجهة بلوزداد

الوزير سبقاق يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد

الوزير سبقاق يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد

مدرب بشكتاش يكشف حقيقة صادمة عن غزال

مدرب بشكتاش يكشف حقيقة صادمة عن غزال

بوعناني يُقرّر ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”

بوعناني يُقرّر ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد