منصب جديد للحكم الدولي السابق “إيتشعلي”

أسند الاتحاد الجزائري لِكرة القدم منصبا جديدا إلى الحكم الدولي المساعد والمُعتزل عبد الحق إيتشعلي.

جاء ذلك على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وعيّن اتحاد الكرة الجزائري إيتشعلي على رأس المديرية الفنية الوطنية للتحكيم، خلفا لِزميله رشيد مجيبة.

وسبق لِعبد الحق إيتشعلي (41 سنة) المشاركة في كأس العالم في منصب حكم مساعد، خلال نسخ 2014 و2018 و2022، فضلا عن بطولات أخرى أبرزها كأس أمم إفريقيا والعالم للأندية. قبل أن يعتزل النشاط في أواخر ديسمبر الماضي، بعد مشاركته في مونديال قطر.

ولم تُوضّح “الفاف” سبب هذا القرار الجديد، فيما أُشيع مُؤخرا بِأن مجيبة كان في خلافات حادّة مع رئيس اللجنة المركزية للتحكيم جمال حيمودي.