منصب رئاسة الفاف في المزاد العلني.. ومفاجآت في الأفق

بعد أقل من أسبوع من إعلان عمارة استقالته

بعد أقل من أسبوع فقط من إعلان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، استقالته بدأت قائمة الراغبين في الترشح وخلافته على رأس الهيئة الكروية تتوسع من يوم إلى آخر، وهي القائمة التي قد تكشف عن بعض المفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان الدولي السابق ورئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار أول الكاشفين عن استعداده تولي رئاسة الفاف، معتبرا أنه يملك الخبرة والتجربة وكل المؤهلات التي تسمح له بالتألق في أعلى هيئة كروية في الجزائر، مثلما كان فعلها في مشواره الطويل والثري، سواء كلاعب أو كمسير.

ومن نفس البيت السطايفي، اقترح حسان حمار نفسه كبديل مميز لتسيير شؤون الفاف، هو الذي نجح في قيادة وفاق سطيف محليا وقاريا ودوليا من خلال تتويجه معه برابطة أبطال إفريقيا ومشاركته بعدها في كأس العالم للأندية.

وسنبقى في ولاية سطيف، التي تقدم لحد الآن ثلاثة مرشحين بارزين لرئاسة الفاف، بعدما انضم وليد صادي، مناجير المنتخب الوطني السابق في عهد الرئيس محمد رورواة إلى الطامحين في الترشح وتولي ذات المنصب.

في نفس السياق، كانت عديد المصادر المتطابقة تحدثت عن رغبة اللاعب الدولي السابق وبطل أم درمان، عنتر يحيى في الترشح لرئاسة الاتحادية، هو الذي سبق وتم تداول اسمه لرئاسة الفاف قبل بروز إسم شرف الدين عمارة.

إلى هؤلاء، يضاف أيضا بعض أعضاء المكتب الفدرالي الحالي، الذين يريدون حصر الترشح على أنفسهم، في صورة عمار بهلول ومولدي عيساوي، إلى جانب مناجير المنتخب الوطني الحالي جهيد زفزاف، الذي أكد أيضا استعداده للترشح وخلافة عمارة.

وفي انتظار ما سيفضي إليه الصراع القانوني القائم حاليا ما بين الرئيس المستقيل والعائد، شرف الدين عمارة وأعضاء المكتب الفدرالي الرافضين للتنحي، من المرجح أن تتضح أكثر الرؤية بخصوص مستقبل رئاسة الفاف بعد 11 أفريل الجاري، موعد اجتماع المكتب الفدرالي الذي ينتهي بفضيحة مدوية.. إلى ذلك الحين كل الاحتمالات تبقى واردة.