منصة “أين أنشر بحثي؟”.. تربط الباحث بـ 600 مجلة عبر 28 بلدا

أطلقتها مؤسسة "معرفة"

أطلقت مؤسسة المعرفة للمحتوى الرقمي “منصة رقميّة لخدمة البحث والنّشر العلمي باللغة العربيّة حملت عنوان “أين أنشر بحثي؟”، تساعد المؤلف في اختيار المجلّات البحثيّة والأكاديميّة الأعلى تصنيفًا لنشر بحثه.

وقدمت المؤسسة لمحة تعريفية عن المنصة التي قالت إنها تُحدد وجهة النّشر وفق مؤشرات كميّة ومعايير علميّة ترشد الباحث لاختيار مجلة علميّة مُحكمة في مجال اختصاص البحث، لتحسين فرص انتشار البحث العلمي وزيادة أعداد الاقتباس منه.

وتوفر الخدمة إمكانية البحث في أكثر من 600 مجلة علمية صادرة باللغة العربية، من 28 دولة في العالم، منها على سبيل المثال: الأردن، السعودية، الجزائر، الإمارات، بريطانيا، أمريكا، تركيا، ماليزيا، سلطنة عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين، ليبيا، تونس، مصر، الكويت، وغيرها من الدول العربية والأجنبية.

ومن ميزات الخدمة حسب موقع معرفة:

1- ترشيح المجلات المناسبة وفق بيانات موثوقة، ومعايير علمية موضوعية.

2- توفير تفاصيل كاملة عن المجلات المرشحة.

3- إمكانية اختيار أو تحديد المجلات الاكثر تأثيرا ًعربياً والمكانة والفئة العليا في مجال الاختصاص.

4- إمكانية فلترة / اختيار المجلة وفق خيارات متنوعة مثل: دولة النشر، جهة النشر، مرتبة فئة المجلة، مدة نشر المقالات، اشكال نشر المجلة، وغيرها من الخيارات.

5- توفير أسئلة إرشادية أو توضيحية للمراعاة قبل إرسال المقالة.

6- سهولة الاستخدام.

كما تساهم منصة “أين أنشر بحثي؟ّ” في:

1- حسن اختيار المؤلف المجلة العلمية العربية المناسبة والمميزة علمياً في مجال الاختصاص. وتحسين فرص نشر بحثه، وزيادة انتشار ولاطلاع والاقتباس من بحثه.

2- تحسين مكانة، وتصنيف (مرتبة Rank ) المجلات العلمية، والجامعات، والمؤلفين، في مجال النشر والبحث العلمي على مستوى العالم العربي.

وقال أ.د سامي الخزندار مؤسس قاعدة بيانات “معرفة”، والمشرف العام على المشروع إنّ عملية تحديد المعايير لاختيار المجلاّت العلميّة المعتمدة للنشر تقوم على أُسس منهجيّة وموضوعيّة وبيانات دقيقة، وبعيدة عن الانطباعات الشخصيّة.

ويشير د الخزندار إلى جملة من المعايير المتبعة لاعتماد جهة النشر منها معامل التأثير (ارسيف Arcif ) الخاص بالمجلة، وهو عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادر على قياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية والأكاديميّة الصادرة عن الجامعات والهيئات العلميّة العربيّة.

كما يراعى في عملية تحديد المعايير مرتبة فئة المجلةَ(Q) في مجال اختصاصها، إضافة إلى تحديد عدد الاستشهادات أو الاقتباسات التي حصلت عليها المجلّة، ومتوسط مدة نشر المقالات، ناهيك عن طبيعة تصنيف جهة ناشر المجلة، سواء كانت جامعات أو مراكز أبحاث أو مؤسسات علمية.

تقدم منصة “أين أنشر بحثي” تفاصيل كاملة عن المجلاّت المُرشحة، ومُزودة بمبادئ إرشادية للمراعاة قبل إرسال البحث، ما يُمكن الباحث من اختيار المجلّات الأكثر تأثيرا وذات الفئة العُليا في الاختصاص ذاته، كما تُقدم المنصة إمكانية اختيار المجلة وفق خيارات متنوعة مثل: دولة النشر، جهة النشر، مرتبة فئة المجلة، مدة نشر المقالات، أشكال نشر المجلة، وغيرها من الخيارات.

ومن الجدير بالذكر أنّ منصة “أين أنشر بحثي” توفر إمكانية البحث في أكثر من 600 مجلة علمية صادرة باللغة العربية، وتخدم جميع الأفراد والمؤسسات والهيئات المهتمة بالنشر العلمي باللغة العربية من28 دولة عربية واجنبية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه المنصة من خلال الدخول إلى موقعها الالكتروني.