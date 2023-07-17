منصة “اسألني” و”شات بوت” لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا

كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي، جمال بوقزاطة، عن استحداث منصتي “اسألني” و”شات بوت” من أجل مرافقة حاملي شهادة البكالوريا في التسجيلات الجامعية.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح”، الإثنين، تحدث بوقزاطة عن استحداث منصة” اسألني” من أجل مرافقة الطلبة عل حسن الاختيار.

كما تم استحداث منصة “شات بوت” وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناع بإمكانه الإجابة على مئات الأسئلة المتداولة والتي قد تتبادر إلى ذهن الطلبة.

وأكد المتحدث ذاته أن الوزارة على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا في أحسن الظروف ،إذ سيتم لأول مرة الاستغناء نهائيا على النظام الورقي لصالح التطبيقات الرقمية .

وبخصوص هياكل الاستقبال، أعلن ضيف الإذاعة بأنه سيتم استقبال ما يقارب 40 ألف مقعد بيداغوجي مما سيرفع قدرات الاستقبال للقطاع بأكثر من مليون و500 ألف مقعد على المستوى الوطني.

وأضاف بوقزاطة قائلا، “ما يميز الدخول للطلبة هو رقمنة مسار جميع عمليات التوجيه والتسجيلات الأولية والنهائية وذلك في إطار عملية الحوكمة الجامعية بعد استفادة القطاع من المخطط التوجيهي الرقمي”.

وبخصوص الرغبات، كشف مدير التكوين والتعليم العالي أنه يتعين على الطلبة اختيار عشر رغبات شريطة أن تتضمن اختيارين من نظام “ال ام دي” كما يمكن أيضا اختيار ست رغبات مع اختيارين من نظام ” الألمدي” المحلي أو الجهوي.

واستبعد بوقزاطة حصول أعطال تقنية على الشبكة خلال عمليات التسجيل مثلما جرت عليه العادة في الأيام الأولى وقال أن ذلك صار من الماضي بعد أن تدعمت الشبكة بسرعة التدفق الأنترنيت بسعة 1 جيغا.

وحول الإصلاحات في القطاع، شدد بوقزاطة على أن الوزارة ماضية تدريجيا نحو اعتماد مبدأ تكوين الكفاءات بدل الشهادات وقال أنه سيتم مرافقة السلطات العمومية في مجالات التحول الاقتصادي ومنها استحداث مسارات جديدة في تحلية المياه والمياه المستعملة والمياه المالحة وربما أيضا في مجال الهيدروجين الأخضر.