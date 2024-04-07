منصة “الطاقة”: الجزائر ثالث أكبر مُصدّر للغاز المسال إلى أوروبا

ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الوقارتة"، بطول 291 مترا، وعرض 46 مترا، والتي تم بناؤها سنة 2017، وهي مملوكة لشركة "هيبروك" للنقل البحري التابعة لمجمع سوناطراك.

جاءت الجزائر كثالث أكبر مُصدّر للغاز المسال إلى أوروبا في الربع الأول من عام 2024، حسب ما كشفت عنه منصة “الطاقة” المختصة.

فحسب تقرير نشرته المنصة متخصصة في أسواق الطاقة تضمنت قائمة أكبر الدول المصدّرة للغاز المسال إلى أوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري، 3 دول عربية، مع استحواذ أميركا وحدها على أكثر من 50% من إجمالي الإمدادات من الغاز المسال إلى القارة العجوز.

فتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدّرة للغاز المسال إلى أوروبا، مع زيادة صادراتها بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 15.35 مليون طن، ما يمثّل 50.5% من إجمالي الواردات الأوروبية خلال الربع الأول من 2024.

أما في المركز الثاني حلّت روسيا، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 5.06 مليون طن، ما يعادل 16.6% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز المسال.

لتأثي الجزائر كثالث أكبر مُصدّر للغاز المسال إلى أوروبا خلال الربع الأول من العام 2024، حيث ارتفعت الصادرات الجزائرية من هذه المادة إلى أوروبا بنسبة 12% إلى 3.01 مليون طن، ما يمثّل 9.9% من إجمالي واردات السوق الأوروبة.

ويتوقع التقرير السنوي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز والصادر الشهر الماضي، أن تحافظ الجزائر على مكانتها كممون مهم للغاز الطبيعي للسوق الأوروبية.

وقال منتدى البلدان المصدرة للغاز في تقريره “توقعات الغاز العالمية 2050 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز“، أنه “يتوقع أن تحافظ الجزائر على مكانتها كممون هام للغاز الطبيعي للسوق الأوروبية، سواء من خلال التصدير عبر الأنابيب أو من خلال الغاز الطبيعي المميع، إلى غاية سنة 2050”.