منصة بين الوزارات لتقليص حجم الوثائق الادارية

درست الحكومة، خلال اجتماعها الدوري الأربعاء، عرضا حول إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية التي من شأنها تقليص استعمال الورق في مجال تبادل المعلومات، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أنه خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قدم وزير الرقمنة والإحصائيات عرضا حول إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية.

وأضاف البيان أن “هذا الموضوع يندرج في إطار خارطة الطريق الخاصة بالقطاع المكلف بالرقمنة المتعلقة بتطوير الحكومة الإلكترونية والتعجيل برقمنة الإدارة”.

كما من شأن هذه المنصة أن “تسمح بتسهيل العمل الحكومي من خلال تقليص استعمال الورق بشكل ملحوظ في مجال تبادل المعلومات والوثائق بين الإدارات المركزية”، حسب ذات البيان.