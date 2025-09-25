-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

منصة رقمية آنية لضمان شفافية توزيع الحليب في السوق الوطنية

محمد فاسي
أرشيف
الحليب

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة خُصص لعرض منصة “LPC” الخاصة بمتابعة مادة الحليب، حيث استمعت إلى عرض تقني حول كيفية عمل المنصة وإمكانيات تطويرها.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة تطوير المنصة لتصبح آنية وتسمح بتدفق المعلومة في الوقت الحقيقي، بما يتيح التدخل السريع والفعال عند تسجيل أي تذبذب في وفرة هذه المادة الأساسية.

وشددت على أن عملية التطوير يجب أن ترتكز على أنظمة معلوماتية متقدمة تضمن دقة أكبر في جمع البيانات وتحليلها، مع ربطها بكافة المتدخلين في سلسلة التوزيع من الملبنات إلى الموزعين.

وأضافت عبد اللطيف أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة القطاع الرامية إلى تعزيز الشفافية، تحسين آليات التوزيع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال عصرنة أدوات الرقابة والاعتماد على الحلول الرقمية في تسيير المواد واسعة الاستهلاك.

