منصة رقمية تحت تصرف المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية

تفاديا للأخطاء وعناء التنقل إلى مقار المندوبيات

دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة، كريم خلفان، المواطنين إلى استخدام المنصة الرقمية التي وضعت خصيصا لعملية تجديد القوائم الانتخابية من أجل التسجيل في هذه القوائم.

وذكر خلفان خلال زيارة عمل قادته، الثلاثاء إلى وهران، إلى عدد من المندوبيات البلدية بوهران للاطلاع على هذه العملية، أن “التسجيل عبر المنصة الرقمية إجراء اتخذته الدولة لدرء عناء التنقل إلى مقار المندوبيات وتفاديا للأخطاء” ويأتي استخدامها أيضا تسهيلا للقائمين على عملية تجديد القوائم الانتخابية سواء القضاة أو كتاب الضبط بما يسمح بضمان المتابعة الآنية للعملية”.

وأشار إلى أنه من الضروري تحسيس المواطنين بأهمية استعمال هذه الوسيلة الرقمية سواء عبر القنوات الإعلامية أو جمعيات المجتمع المدني، مضيفا أن التسجيل في مقرات المندوبيات البلدية أيضا جار إن لم يتمكن المواطن من الولوج إلى المنصة.

وأبرز ذات المسؤول، أن عملية تجديد القوائم الانتخابية التي تمتد من 20 أكتوبر إلى غاية 18 نوفمبر القادم، تحت شعار “التسجيل في القوائم الانتخابية سبيلك للمشاركة في الحياة السياسية .. سجل وشارك”، “تسير إلى غاية الآن بوتيرة عادية وتهدف إلى ضبط والتحكم أكثر في البطاقية الوطنية للناخبين”.

وأشار إلى أن هذه العملية تمس كافة المواطنين القاطنين بالجزائر والبالغين من العمر 18 سنة يوم 20 أكتوبر إضافة إلى المواطنين الجزائريين المتواجدين بالمهجر الذين هم مدعوون أيضا إلى التقرب من المصالح القنصلية الجزائرية الـ117 المتواجدة عبر العالم لذات الغرض.

وأضاف خلفان: “حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل في القوائم الانتخابية وأولئك الذين غيروا أماكن الإقامة لإتمام عملية التسجيل ببلديات الإقامة الجديدة، وكذا للمواطنين الذين وردت بعض الأخطاء في تسجيلهم سواء تعلق الأمر بالاسم أو اللقب العائلي لتصحيحها”.

كما تم إيلاء أهمية كبيرة للتجمعات السكانية الجديدة للبلاد -يضيف خلفان- “فهذه التجمعات تغير شيئا فشيئا من الخريطة الانتخابية، لذا ارتأينا التقرب منها أكثر وأعطينا تعليمات دقيقة للمنسقين للأخذ بعين الاعتبار هذه التجمعات السكانية انطلاقا من مبدأ تقريب الصندوق من المواطن ليتسنى له القيام بواجبه الانتخابي”.