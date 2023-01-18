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الجزائر

منصة رقمية جديدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية

الشروق أونلاين
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منصة رقمية جديدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية
ح.م

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، الأربعاء، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المنصة الرقمية الجديدة “تبادل-TABADOL”  ستسمح بارسال النسخ الرقمية لطلبات الحصول أو تجديد اعتمادات المؤسسات الصيدلانية لاستيراد واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالجملة.

وتسمح المنصة الرقمية كذلك بمتابعة معالجة الملفات المودعة على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط. يضيف المصدر ذاته.

ويكون الولوج إلى المنصة عن طريق التسجيل في الرابط المتوفر على مستوى الصفحة الرئيسية للبوابة الالكترونية للوزارة www.miph.gov.dz، قسم الخدمات الإلكترونية.

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