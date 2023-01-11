منصة رقمية لإحصاء حاملي الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إطلاق منصة رقمية من أجل إحصاء حاملي شهادة الدكتوراه غير الموظفين بسلكي الأساتذه المحاضرين أو الباحثين.

وحسب بيان للوزارة فقد تم وضع منصة لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه والتي يمكن التسجيل بها إلى غاية 20 جانفي 2023، وذلك عبر الرابط التالي http://alumni.mesrs.dz

وجاء القرار تطبيقا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بإحصاء المواطنين الحاملين لشهادة الماجيستر أو الدكتوراه، غير الموظفين بسلكي الأساتذه المحاضرين أو الباحثين. يؤكد البيان.