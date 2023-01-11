-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

منصة رقمية لإحصاء حاملي الدكتوراه

الشروق أونلاين
  • 50
  • 0
منصة رقمية لإحصاء حاملي الدكتوراه
ح.م

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إطلاق منصة رقمية من أجل إحصاء حاملي شهادة الدكتوراه غير الموظفين بسلكي الأساتذه المحاضرين أو الباحثين.

وحسب بيان للوزارة فقد تم وضع منصة لإحصاء حاملي شهادة الدكتوراه والتي يمكن التسجيل بها إلى غاية 20 جانفي 2023، وذلك عبر الرابط التالي http://alumni.mesrs.dz

وجاء القرار تطبيقا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بإحصاء المواطنين الحاملين لشهادة الماجيستر أو الدكتوراه، غير الموظفين بسلكي الأساتذه المحاضرين أو الباحثين. يؤكد البيان.

مقالات ذات صلة
أصحاب ماجستير “قريب من الحسن” مؤهلون مباشرة للدكتوراه

أصحاب ماجستير “قريب من الحسن” مؤهلون مباشرة للدكتوراه

في 4 قارات.. هذه هي الدول المفتوحة أمام حاملي جواز السفر الجزائري “بدون تأشيرة”

في 4 قارات.. هذه هي الدول المفتوحة أمام حاملي جواز السفر الجزائري “بدون تأشيرة”

ديوان الأرصاد الجويّة: هذه حالة الطقس المرتقبة ليوم الثلاثاء

ديوان الأرصاد الجويّة: هذه حالة الطقس المرتقبة ليوم الثلاثاء

“بريد الجزائر”.. من سحب الأموال وتوزيع الرسائل إلى الخدمات الرقمية

“بريد الجزائر”.. من سحب الأموال وتوزيع الرسائل إلى الخدمات الرقمية

الأرصاد الجوية: أمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات

الأرصاد الجوية: أمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد