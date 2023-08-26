منصة رقمية لاستقبال الطلبات على سيارات “فيات”

لتكريس الشفافية وامتصاص الطلب الكبير للزبائن

شرعت “فيات الجزائر” مؤخرا، في اعتماد نظام جديد لاستقبال طلبات الزبائن على موديلاتها الستة التي تسوق في الجزائر، وذلك باعتماد منصة رقمية وطنية تضم جميع وكلائها عبر الولايات، أين يتم تسجيل أسماء الزبائن الذين يرغبون في شراء سيارات “فيات”، حتى بدون توفر المخزون، مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية، ومختلف تفاصيل طلبيتهم التي تشمل نوع المركبة وخصائصها التقنية، ليتم بعد ذلك تسجيلهم في منصة رقمية على مستوى كل وكيل دون دفع أي تسبيق، والاتصال بهم مباشرة عند توفر المخزون، حسب الترتيب في هذه المنصة.

وأكدت مصادر من “فيات الجزائر” للشروق، أن هذا النظام الجديد جاء لتكريس الشفافية وامتصاص العدد الكبير من طلبات الزبائن التي فاقت كل التوقعات، “حيث يمكن لأي مواطن يرغب في شراء سيارة فيات قصد الوكيل المعتمد القريب من مقر إقامته وتسجيل اسمه في قائمة الانتظار الرقمية التي يمكن الولوج إليها من الإدارة المركزية للشركة ومعرفة عدد الزبائن على المستوى الوطني، وأين تتواجد أكبر نسبة من الطلبات ليتم توجيه شحنات السيارات المستوردة”.

وأضافت مصادرنا أن “فيات” تعمل على تقليص مدة تسليم السيارات وتلبية طلبات الزبائن بزيادة وتيرة الاستيراد التي ستصل إلى 12 ألف سيارة شهريا بداية من الشهر القادم، وسيساهم تدشين مصنع “فيات” بوهران شهر ديسمبر المقبل، في امتصاص الطلب الكبير للزبائن الذين وضعوا ثقتهم في العلامة الإيطالية التي نالت ثقة الجزائريين.

وأكدت الأصداء التي وصلت الشروق، من مختلف قاعات العرض عبر الوطن أن “فيات تيبو” تربعت على حصة الأسد في طلبات الزبائن، فيما يتعلق بالسيارات السياحية، وهذا راجع إلى طابعها العائلي و سعرها التنافسي الذي يبدأ من 299 مليون سنتيم، وهو سعر معقول مقارنة بالسيارات الجديدة المسوقة من طرف التجار متعددي العلامات، وبخصوص الموديلات النفعية نال “فيات دوبلو” النسبة الكبرى من طلبات الزبائن خاصة مع استفادته من تخفيض الأسعار، حيث يبدأ سعره من 317 مليون سنتيم وهو سعر نال رضا عدد كبير من الزبائن عبر الوطن.