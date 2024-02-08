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الجزائر

منصة رقمية لبيع السكنات.. بيان هام من وكالة عدل

الشروق أونلاين
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منصة رقمية لبيع السكنات.. بيان هام من وكالة عدل

 أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن فتح منصة رقمية لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات منجزة في إطار برنامج الترقوي الحر.

وقالت الوكالة في بيان لها، الخميس، أنه ابتداء من الأحد 11 فيفري 2024 على الساعة 10 سيتم فتح منصة إلكترونية لشراء هذه السكنات وللتسجيل يجب على كل راغب في الشراء الدخول إلى الموقع www.aadl.com.dz  وبعدها التوجه إلى خانة سكنات الترقوي الحر ” logement promotionnel libre ” من أجل إتمام إجراءات التسجيل.

  وقالت الوكالة أنها ستعرض بيع 40 مسكن ترقوي حر المتواجدة بـ UV1  بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة :

-شقة من أربع غرف F 4 تتراوح مساحتها مابين  113 إلى 115 متر مربع ويبدأ سعر الشقة من 13.665.600 دج

– شقة من خمسة غرف F 5 تتراوح مساحتها مابين  137 إلى 172 متر مربع  و يبدأ سعر الشقة من 16.477.000 دج .

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