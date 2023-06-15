منصة رقمية لبيع السكنات على الانترنت

أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) يوم الخميس منصة رقمية جديدة لبيع السكنات مباشرة عبر الانترنت إلى جانب منتجات تمويلية أخرى.

وتم إطلاق منتجات “كناب” الجديدة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، خلال اليوم الإعلامي المنظم بالمركز الوطني للمؤتمرات، بحضور وزير المالية لعزيز فايد.

ويأتي إطلاق المنصة الرقمية الجديدة (CNEP Market)، في إطار استراتيجية البنك لتحديث ورقمنة خدماته. وهي تتيح بيع السكنات لزبائن البنك المدّخرين والزبائن العاديين.

وتوفر هذه المنصة للعملاء إمكانية حجز السكن المرغوب عبر الخط، لإتمام عملية الشراء في أقرب فرع للبنك. وستكون المنصة متاحة لبيع المحلات التجارية في وقت لاحق.