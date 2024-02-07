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اقتصاد

منصة رقمية لتسهيل إجراءات منح العقار الاقتصادي

الشروق أونلاين
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منصة رقمية لتسهيل إجراءات منح العقار الاقتصادي
أرشيف
قصر الحكومة

أعلنت الوزارة الأولى يوم الأربعاء في بيان، عن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح البيان، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستقوم هذا الخميس، بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.

“ويهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي. مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري، الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم”.

وأضاف البيان أن “إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد”. مذكّرا بالإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، على غرار:

  • تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال،
  • واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)،
  • فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

“كما أن إطلاق هذه المنصة، سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي. مع ضمان متابعة دقيقة ومتحررة من البيروقراطية للاستثمارات”، يختم البيان.

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