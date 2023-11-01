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اقتصاد

منصة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة من أراض فلاحية

الشروق أونلاين
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منصة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة من أراض فلاحية
أرشيف
الاستثمار الفلاحي

أطلق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يوم الأربعاء، منصة رقمية تسمح للراغبين بالاستفادة من عقار فلاحي للاستثمار، بتقديم طلباتهم عن بعد.

وقام الديوان من خلال هذه المنصة الرقمية، بفتح مجال الترشح للاستفادة من عقارات فلاحية بمساحة إجمالية تقدر بـ 13574 هكتار، موزعة على 39 محيطا، في 5 ولايات.

الولايات المعنية بهذه المحيطات الفلاحية هي: النعامة والأغواط والجلفة وغرداية والبيض، وهي مفتوحة للراغبين بالاستثمار في استصلاحها عن طريق حق الامتياز.

ويمكن للراغب بالاستفادة من أحد هذه العقارات، تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة. وهي تتضمن معلومات تفصيلية لكل محيط، على غرار البلدية المعنية، الإحداثيات، المساحة المتاحة، وحتى ظروف التربة والمناخ.

كما يمكن من خلال نفس المنصة، الاطلاع على الملف الواجب تقديمه، وشروط العرض، ومصاريفه، والإجراءات الواجب القيام بها.

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