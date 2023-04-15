منصة رقمية لفائدة أقسام محو الأمية

كشف مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار كمال خربوش، عن إطلاق مشروع منصة رقمية تعليمية لفائدة الدارسين بأقسام محو الأمية.

وصرح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المشروع يدخل في إطار تفعيل التدابير المتخذة في برامج محو الأمية عن طريق اعتماد وسائل حديثة.

وقال مدير الديوان الوطني لمحو الأمية: “تفعيل التدابير المتخذة من قبل الديوان في برامج محو الأمية من خلال اعتماد وسائل حديثة بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليتي التعليم والتعلم”.

وأضاف كمال خربوش: “المنصة الرقمية تعد آلية مرافقة عن بعد لتعزيز الدروس الحضورية المعتمدة في برنامج الديوان، بحيث سوف تتضمن معطيات حول كيفيات الالتحاق بأقسام محو الأمية والتسجيلات ونتائج نهاية الفصل”.

وتابع خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني للعلم: “تدابير ووسائل جديدة في برامج محو الأمية عن طريق حصص حول المعرفة المعلوماتية في مجالات تتماشى مع مقتضيات الحياة اليومية وأخرى حول المعرفة الثقافية”.

وأكد خربوش أن نسبة الأمية عرفت تراجعا ملموسا، حيث كانت تقدر بـ 22 بالمئة سنة 2008، لتنخفض من 7.96 بالمئة سنة 2021 إلى 7.40 بالمئة سنة 2022، حسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأبرز ذات المتحدث أن أزيد من 67 بالمئة من مجموع المسجلين في أقسام محو الأمية منذ انطلاق الاستراتيجية إلى غاية اليوم، تحصلوا على شهادات تخرج، مضيفاً أنه تم سنة 2022 إدماج 986 شخص من أقسام محو الأمية في التعليم عن بعد و204 آخرين في التكوين المهني.