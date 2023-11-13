منصة رقمية للإطلاع على الوجبات المقدّمة للطلبة

في إطار رقمنة وتحسين الخدمات الجامعية

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية بين أيدي الطلبة، من أجل الإطلاع على الوجبات المقدّمة خلال الأسبوع، وهذا في إطار المساعي الرامية لإصلاح قطاع الخدمات الجامعية ورقمنته بشكل كلي.

ويأتي إطلاق المنصة الرقمية النموذجية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواصلة للجهود المبذولة في عملية عصرنة ورقمنة القطاع بشقيه البيداغوجي والخدماتي.

وبهذا الصدد، أكد داودي عبد الجبار، ممثل وزارة التعليم العالي لـ”الشروق”، على أن المنصة متاحة عبر رابط الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث تهدف إلى إضفاء نوع من الشفافية على تسيير خدمات الإطعام عبر كافة مديريات الخدمات الجامعية، كما تسمح للطلبة بالإطلاع على كامل الوجبات المقدّمة طيلة أسبوع ويوميا بالتفصيل، فطور الصباح ووجبة الغداء والعشاء.

وأشار داودي إلى أن المنصة الرقمية النموذجية من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات المقدّمة للطلبة من قبل مديريات الخدمات الجامعية، وهذا في إطار جو تنافسي بينها، إذ أن رقمنة الجدول اليومي ومحتوى الوجبات المقدّمة سيحتم على المعنيين والقائمين على خدمات الإطعام تحسين الوجبات نوعا وكما.

وأضاف المتحدث، بأن الطالب بإمكانه، من خلال المنصة، معرفة نوع الوجبة المقدّمة له في اليوم، وستمنح له فرصة للتعبير عن رأيه فيها وتقييمها والتعليق عليها، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع مديرية الخدمات المعنية إلى تحسين نوعية الوجبات المقدّمة.

وكشف ممثل وزارة التعليم العالي عن إطلاق حزمة جديدة من المنصات الرقمية التي ستسهل من حياة الطلبة وتساعدهم على متابعة مسارهم الجامعي، سواء في الجانب الخدماتي أو المعاملاتي، لافتًا إلى أنّ الرقمنة التي باشرتها الوزارة في قطاع التعليم العالي هي وسيلة لتسهيل المهام والرفع من مستوى الخدمات المقدّمة.

وشدّد داودي في السياق، على أن ورشات إصلاح الخدمات الجامعية لا تزال مفتوحة، إذ يتم العمل على قدم وساق من أجل أن يكون التحسين نوعيا وملموسا وهو ما تحقق من خلال عملية رقمنة الخدمات والوجبات المقدّمة، على أن تطلق منصات رقمية أخرى للمطاعم المركزية قريبا.