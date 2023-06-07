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الجزائر

منصة رقمية للاطلاع على قيمة الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

الشروق أونلاين
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منصة رقمية للاطلاع على قيمة الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين
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تثمين معاشات المتقاعدين

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد منصة رقمية تسمح لكل المتقاعدين بالاطلاع على قيمة الزيادات المقررة في معاشات ومنح سنة 2023، ومبلغ مخلّفات التثمين لشهر ماي.

ويمكن الولوج إلى هذه المنصة عبر الرابط التالي،  أو عبر الموقع الإلكتروني www.cnr.dz، حسب ما أوضحه بيان للصندوق يوم الأربعاء.

وذكر البيان بصبّ الزيادات في المنح والمعاشات بعنوان 2023، مع مخلفات شهر ماي، بداية من يوم الخميس 15 ماي، حسب الرزنامة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر.

واتخذ قرار التثمين السنوي لمنح ومعاشات المتقاعدين في مجلس الوزراء شهر أفريل الماضي، بإدراج زيادات:

  • 5 بالمئة للمتقاعدين وذوي الحقوق الذين يتقاضون أقل من 20 ألف دج،
  • 4 بالمئة للمتقاعدين وذوي الحقوق الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دج وأقل من 50 ألف دج،
  • 3 بالمئة للمتقاعدين وذوي الحقوق الذين يتقاضون أكثر من 50 ألف دج.

وستمسّ هذه الزيادات التي أقرّ رئيس الجمهورية تطبيقها بشكل سنوي مع حلول الفاتح من ماي من كل عام، ما يزيد عن 3.4 مليون مستفيد، بأثر مالي يقارب 52 مليار دينار جزائري.

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